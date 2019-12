Impeachment, Trump accusato (anche) di corruzione

WASHINGTON - I democratici statunitensi accusano Donald Trump anche di corruzione nel rapporto, diffuso oggi, che spiega i due articoli d'impeachment (abuso di potere e ostruzione del Congresso) sottoposti al voto della Camera mercoledì prossimo.

Nel documento di 658 pagine si sostiene che la richiesta di Trump al presidente ucraino d'indagare i Biden mentre gli aiuti militari Usa a Kiev erano stati bloccati corrisponde alla definizione sia costituzionale che penale della corruzione, termine che però non è stato usato in modo esplicito nei due articoli elaborati dalla commissione giustizia della Camera.

«Il presidente Trump sollecitò il presidente Zelensky per un "favore" di grande valore personale per lui; lo fece in modo corrotto e tramite uno schema per influenzare le sue azioni ufficiali rispetto alla concessione di aiuti militari e all'offerta di un incontro alla Casa Bianca. Benché le azioni del presidente Trump non abbiano bisogno di arrivare al livello di violazione penale per giustificare l'impeachment, la sua condotta fu criminale», si legge nel rapporto.