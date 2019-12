Weinstein rompe il silenzio: «Il mio lavoro è stato dimenticato»

NEW YORK - Harvey Weinstein non ci sta ad essere ridotto a uno squallido molestatore seriale «per via di quello che è successo». Accusato di abusi da più di 80 donne, L'ex produttore hollywoodiano ha rotto il silenzio e ha denunciato come il suo contributo al cinema sia stato «dimenticato».

«Ho fatto più film diretti da donne e sulle donne di qualunque altro produttore. E parlo di 30 anni fa, non di adesso, che è di moda», ha dichiarato il 67enne in un’intervista al New York Post. «Sono stato il primo! Sono stato un pioniere», ha aggiunto.

E ha continuato: «È stato tutto cancellato per via di quello che è successo. Il mio lavoro è stato dimenticato. Mi sento il negletto di turno». Weinstein è quindi arrivato a chiedere alla sua città, New York, di «riconoscerlo per quello che è stato piuttosto che per quello che è diventato». L'ex produttore - il cui caso ha dato avvio al movimento #MeToo - rigetta le accuse di molestie.

L’autocommiserazione del presunto molestatore non è per niente piaciuta ad almeno 23 delle sue accusatrici, che hanno firmato una lettera aperta: «Harvey Weinstein sta di nuovo provando a confondere la società», affermano. «In una nuova intervista dice di non voler essere dimenticato. Ebbene, non lo sarà», promettono.

Recentemente, l’ex produttore hollywoodiano e alcune delle sue accusatrici hanno raggiunto un accordo preliminare da 25 milioni di dollari perché le denunce di molestie e stupri a suo carico siano ritirate.