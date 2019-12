Non è stato Jimi Hendrix a diffondere i parrocchetti in Gran Bretagna

LONDRA - Una vecchia e popolare leggenda metropolitana dava a Jimi Hendrix la colpa della diffusione dei parrocchetti nei parchi e foreste del Regno Unito.

Per anni si è detto che il leggendario chitarrista fosse stato il primo a liberare una coppia degli uccelli a Carnaby Street negli anni '60, all'epoca della Swinging London. Ora la Bbc spiega che le università londinesi Goldsmiths e Queen Mary sono riuscite a dimostrare che ci furono avvistamenti già un secolo prima, intorno al 1860, e che alla fine degli anni '20 e nel 1952 furono molteplici i rilasci nell'ambiente durante delle vere e proprie "febbri dei parrocchetti".

Parliamo in particolare del parrocchetto dal collare, di colore verde e il becco rosso. Diffusissimi in tutto il Regno Unito, sono originari dell'Africa e ora vengono considerati una specie invasiva in 34 Paesi sparsi su cinque continenti. La loro proliferazione è dovuta, secondo i ricercatori, a ripetuti rilasci intenzionali e non a trovate pubblicitarie, come quella di Hendrix o una (altra leggenda sfatata) che riguarda la prima del film del 1951 "La regina d'Africa" con Humphrey Bogart e Katharine Hepburn.