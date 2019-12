Attacco a un campo militare: 70 morti

NIAMEY - Almeno 70 soldati sono stati uccisi in un attacco armato di matrice jihadista avvenuto martedì sera nel campo militare di Inates, nella regione di Tillaberi, nel Niger occidentale. Lo riferiscono fonti della sicurezza, citate dal portale di notizie "L'Evenement Niger". Decine di soldati sono ancora dispersi.

Gli aggressori armati hanno sabotato i sistemi di comunicazione prima di iniziare l'assalto, che ha anche causato gravi danni materiali all'interno della base.

L'esercito non ha fornito cifre ma il consigliere, chiedendo l'anonimato, ha confermato il bilancio. Il presidente, che è anche capo supremo delle Forze armate, ha interrotto la propria partecipazione a una conferenza sulla pace in corso in Egitto, precisa il sito nigerino Tamtam Info.

Lunedì erano stati uccisi tre militari nella regione di Tahoua, nell'ovest, in cui l'esercito aveva reagito uccidendo 14 terroristi.

Proprio ieri il Consiglio dei ministri aveva prorogato di tre mesi lo Stato d'emergenza in vigore dal 2017 in diversi dipartimenti di Tillaberi e Tahoua per arginare i raid dei terroristi islamici.

Il Niger e altri Paesi della regione del Sahel affrontano la crescente minaccia dell'Isis e di Al Qaida, gruppi attivi soprattutto in Mali ma non in grado di operare attraverso il confine.