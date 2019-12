FBI «fuori controllo» sotto la presidenza Obama

WASHINGTON - Il rapporto dell'ispettore generale del Dipartimento della giustizia mostra una polizia federale statunitense Fbi fuori controllo sotto la presidenza del democratico Barack Obama e la guida dell'ex direttore James Comey. Lo afferma la Casa Bianca, che parla di «rapporto scioccante» e afferma come il falso dossier di Cristopher Steele, l'ex 007 che sosteneva di avere materiale compromettente su Donald Trump, fu «centrale e fondamentale» per l'Fbi per chiedere alla corte il permesso di intercettare la campagna del tycoon.

Per la Casa Bianca l'Fbi mentì quindi alla Corte, nascondendo che il dossier «comprato e pagato per (la candidata democratica) Hillary Clinton e per il partito democratico» era falso.