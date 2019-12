COP 25: genitori da 27 Paesi chiedono coraggio sul clima

MADRID - In occasione dei negoziati di Madrid, 222 gruppi di genitori per il clima provenienti da 27 Paesi hanno firmato un appello rivolto ai governi presenti alla COP 25, esortandoli a intraprendere azioni coraggiose contro i cambiamenti climatici. La dichiarazione arriva alla vigilia del prossimo sciopero climatico che si terrà domani a Madrid e in altre città del mondo, e che come i precedenti sarà guidato dai giovani.

«I nostri figli sono il più grande amore della nostra vita. Nonostante ciò, gli stiamo consegnando un mondo spezzato sull'orlo del caos climatico e del collasso ecologico», è l'incipit dell'appello. «Questo vertice è un'opportunità cruciale per riunirsi e chiedere un'azione ambiziosa, in linea con il contenimento dell'aumento della temperatura globale al di sotto 1,5 gradi centigradi. Ogni minuto di inazione politica è un minuto perso nella battaglia climatica, e questo mette a serio rischio la vita, la salute e il futuro di sempre più bambini ed esseri umani».

Gli scioperi dei ragazzi «ci stanno mostrando la strada e ci stanno dando l'esempio, e ora anche noi genitori ci stiamo sollevando insieme a loro per sostenerli e chiedere un'azione per il clima», si legge. «Affrontare la crisi climatica non è una responsabilità dei nostri figli, è una responsabilità nostra».

«Chiediamo un futuro sicuro per i nostri figli e per le generazioni future. Per garantire questo abbiamo bisogno di un'azione decisiva a Madrid. Ci aspettiamo che i delegati di questo vertice - evidenzia l'appello - mostrino una leadership coraggiosa e agiscano insieme invece di aspettare l'iniziativa dei singoli paesi. Se iniziamo tutti insieme un nuovo percorso, saremo tutti più al sicuro. Questo è un momento di speranza che non può essere sprecato».