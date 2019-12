Vince oltre 14 milioni di dollari, ma non si presenta a ritirarli

PHOENIX - Un jackpot da 14.6 milioni di dollari rimasto incredibilmente orfano di un vincitore. È accaduto negli Stati Uniti, e più precisamente nello stato dell’Arizona, dove il possessore del biglietto vincente della lotteria “The Pick” non si è mai presentato a ritirare la sua vincita.

Il “fortunato” - come riporta NBC News - ha azzeccato tutti e sei i numeri vincenti in una giocata che risale allo scorso 5 giugno e, da quel momento, ha avuto 180 giorni di tempo per reclamare il premio. Il termine però è scaduto alle 17 locali di ieri e il jackpot è rimasto (per il momento) nella cassa, fissando un nuovo record per la lotteria locale e superando il precedente primato di 4 milioni mai reclamati, risalente al 1999.

La cifra non resterà però inutilizzata a lungo. Gli oltre 14 milioni saranno infatti distribuiti in parte tra altri giochi e in parte per finanziare programmi statali a favore dei bambini vittime di maltrattamenti e per la formazione delle popolazioni native degli Stati Uniti.