Dialogare con Putin per andare avanti: «Se no avanziamo come su un tapis roulant»

In un curioso video, il presidente ucraino ha tentato di spiegare perché siano importanti colloqui con l'omologo russo

KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è servito di un video online che lo vede camminare a passo rapido su un tapis roulant per spiegare la necessità di un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. «Alcuni dicono che sia impossibile avere un dialogo con Putin, ma senza dialogo è come se fossimo su un tapis roulant, corriamo avanti ma non ci muoviamo», afferma Zelensky nel filmato.