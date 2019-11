Albania, le vittime salgono a 20: «È un caos. Grida e pianti ovunque»

DURAZZO / ZURIGO - L’Albania è stata scossa questa mattina da un violento terremoto di magnitudo 6,4. Mentre non si placano le scosse di assestamento e le squadre di soccorso lavorano alacremente per salvare gli eventuali superstiti dalle macerie, dal Paese balcanico arrivano le testimonianze di alcuni lettori di 20 Minuten che hanno vissuto il sisma.

«Sono nel bel mezzo del caos. Si sente gridare e si vede gente che piange. Le famiglie sono state divise e ci sono dispersi», racconta uno di loro che si trova a Durazzo. «Si ha paura quando tutto trema. Ora siamo senza elettricità né acqua corrente. A intervalli di pochi minuti tornano a risuonare le sirene», dice una lettrice che si trova a sua volta nella città costiera.

C’è poi anche chi, in Svizzera, è in ansia per i familiari nel Paese d’origine: «La mia famiglia è nel panico», confessa una lettrice. Sua cugina è fuggita insieme al marito e ai figli dal palazzo in cui si trovavano e ora attende in auto la fine delle scosse di assestamento. Un’altra si preoccupa per i parenti che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere, ma sottolinea: «Hanno avuto fortuna, sono rimasti feriti in maniera leggera».

Si aggrava il bilancio: le vittime sono 15 - Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto in Albania. Il ministero della Difesa albanese ha reso noto che finora sono 15 le persone che hanno perso la vita.



Proseguono intanto le operazioni di soccorso: 41 persone sono state tratte in salvo dalle macerie di alcuni palazzi e abitazioni crollate.

16 vittime - Continua a salire il bilancio delle vittime del grave sisma che ha colpito la notte scorsa l'Albania.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, diffusi dal ministero della Difesa albanese, i morti sono 16: 10 persone hanno perso la vita a Durazzo, 5 nel villaggio di Thumana ad una ventina di chilometri da Tirana e una a Kurbin, 50 chilometri a nord della capitale.

Il bilancio delle vittime sale a 20 - I corpi di due dei tre dispersi che i soccorritori stavano cercando a Thumana, uno dei luoghi più colpiti dal sisma in Albania, sono stati estratti dalle macerie di un palazzina. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia italiana ANSA sul posto. Sale così a 20 il bilancio delle vittime del terremoto.

keystone-sda.ch/STR (Hektor Pustina)