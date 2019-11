Ora in classe si dissezionano rane sintetiche

NEW PORT RICHEY - La scorsa settimana in un liceo della Florida è stata compiuta la prima dissezione al mondo di una rana sintetica. Gli studenti della scuola superiore J.W. Mitchell di New Port Richey hanno utilizzato, al posto di un anfibio in carne e ossa, un "SynFrog".

Di che si tratta? Del risultato delle ricerche dell'azienda SynDaver di Tampa, sempre in Florida. Le finte rane sono fatte di acqua, fibre e sali, possono essere riutilizzate e costano 150 dollari a esemplare. L'organizzazione People for the Ethical Treatment of Animals, più conosciuta come Peta, ha contribuito economicamente al progetto, con il risultato di salvare la vita di un milione di rane ogni anno. Tante, infatti, sono quelle che vengono dissezionate nei licei statunitensi.

Secondo il fondatore e Ceo di SynDaver, il dottor Christopher Sakezles, le rane sintetiche sono più sicure anche per gli studenti, che non rischiano di entrare in contatto con sostanze chimiche dal potenziale dannoso.