Evaso due volte, viene ritrovato a 2mila km di distanza nascosto nei boschi

WILMINGTON, DE - Un prigioniero evaso a inizio settembre da una prigione del Missouri è stato ritrovato questa settimana in una zona boschiva del Delaware, a quasi 2mila chilometri di distanza. Qui si nascondeva in una sorta di capanna di fortuna costruita con tronchi, foglie e cumuli d’erba.

Drake Kately, 27 anni, era rinchiuso nella prigione della Contea di Mercer per possesso di armi, evasione e violazione della libertà condizionale in relazione a una precedente rapina. Il 4 settembre scorso, tuttavia, è riuscito a fuggire per la seconda volta in poche settimane dal centro di detenzione.

Inizialmente, la polizia di Kansas City aveva diffuso un’allerta in cui diceva di temere che l’uomo si nascondesse nei dintorni della città. Come riporta Fox News, tuttavia, a poco a poco gli inquirenti hanno iniziato a credere che il 27enne potesse trovarsi nel Delaware, dove sospettavano si fosse recato insieme a una persona che ha dei parenti laggiù. Martedì, la polizia ha infine trovato l’evaso in un’area boschiva fuori Wilmington, dove aveva costruito un rifugio con i materiali che la natura gli metteva a disposizione. Arrestato, sarà riportato in Missouri.