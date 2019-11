20 euro per il bagaglio a mano: tribunale spagnolo giudica «abusivi» i sovrapprezzi di Ryanair

MADRID - Un tribunale spagnolo ha costretto Ryanair a rimborsare a una passeggera i 20 euro che la donna aveva dovuto pagare per essersi presentata al check-in con un bagaglio a mano da 10 kg per il quale non aveva acquistato in anticipo il relativo supplemento. Il giudice ha definito «abusiva» e «pregiudiziale per il consumatore» la pratica introdotta l’anno scorso dalla compagnia low cost di fatturare i bagagli a mano più grandi di uno zainetto o di una borsetta.

Tale politica tariffaria, ha stabilito il Tribunale del commercio numero 13 di Madrid, non trova riscontro nelle norme comunitarie e viola la legislazione spagnola generando «uno squilibrio di prestazioni tra le parti contraenti con pregiudizio per il consumatore». Come riporta El País, il giudice iberico ha ricordato che il Tribunale di giustizia dell’Unione europea ha già decretato che il bagaglio a mano è «un elemento indispensabile del trasporto aereo e la compagnia è quindi obbligata a trasportarlo senza poter esigere dal passeggero nessun tipo di supplemento o sovraccosto in aggiunta al biglietto».

La compagnia è stata costretta a restituire alla querelante i 20 euro con gli interessi. Respinta, invece, la richiesta della passeggera di ricevere anche 10 euro di danni.

Ryanair ha commentato la sentenza dicendo che «non influenzerà» la sua politica tariffaria in materia di bagagli: «Si riferisce a un caso concreto in cui è stata male interpretata» la sua libertà commerciale di determinare la misura del bagaglio a mano a bordo dei suoi aerei, ha dichiarato a Europa Press.

Nel caso specifico, la donna era giunta al check-in con un bagaglio da 10 kg che desiderava portare in cabina, ma per il quale non aveva pagato in anticipo il supplemento previsto. Le erano stati addebitati 20 euro per il trasporto del bagaglio in stiva (ca. 22 franchi).

Come riporta la Bbc, la passeggera stava volando da Madrid a Bruxelles. Stando al sito spagnolo della compagnia, il solo modo per portare con sé in cabina un bagaglio a mano di un massimo di 10 kg in aggiunta a una borsetta o a un piccolo zaino è scegliere l’opzione “Priorità e 2 bagagli a mano” al momento della prenotazione o comunque prima del check-in e pagare un supplemento di 6 euro (ca. 6,59 franchi). Presentarsi al check-in con un bagaglio a mano in più per il quale non si è acquistata la relativa tariffa comporta ad oggi il pagamento di 25 euro (ca. 27,45 franchi). Nella vicina Italia valgono le stesse tariffe.

Le misure massime per il bagaglio a mano compreso nel prezzo del biglietto sono 40 cm x 20 cm x 25 cm e la borsa o lo zaino in questione deve comunque poter essere riposto sotto il sedile di fronte al passeggero.