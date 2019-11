Caso Caruana Galizia: arrestato un uomo d'affari in fuga

LA VALLETTA - Poche ore dopo la promessa di grazia garantita dal premier maltese Joseph Muscat al presunto mediatore dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, è stato arrestato l'uomo d'affari Yorgen Fenech, uno dei principali imprenditori di Malta.

Era a bordo del suo yacht, intercettato e bloccato dalle forze armate maltesi (Afm) mentre cercava di uscire dalle acque territoriali.

Lo riferisce il Times of Malta. Fenech è anche il titolare del fondo segreto 17 Black, denunciato dalla Caruana.

Il figlio conferma l'arresto dell'imprenditore - Anche il figlio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa a Malta, ha confermato l'arresto del controverso Yorgen Fenech, proprietario del maltese Tumas Group che ha sviluppato l'area della movida maltese col megaprogetto di Portomaso, il quale comprende casinò, alberghi ed un porto privato ed ha forti interessi anche nel gioco on line.

Matthew Caruana Galizia, su Twitter ha scritto: «Confermato: Yorgen Fenech era sulla barca e cercava di scappare da Malta. Questo è l'uomo il cui ruolo era quello di fare i pagamenti della corruzione al capo di gabinetto di (Joseph) Muscat. E che è tuttora il suo capo di gabinetto».

Il riferimento è a Keith Schembri che - secondo i documenti pubblicati dal "progetto Daphne" - era uno dei beneficiari di fondi transitati dalla società "17 Black" assieme al ministro del turismo, Konrad Mizzi.

Stando alla registrazione dei dati di navigazione fornita da MarineTraffic.com, lo yacht Gio, un'elegantissima imbarcazione di 23 metri blu e bianca di proprietà di Fenech, ha lasciato la banchina della Marina di Portomaso alle 5.31. Ha fatto rotta verso nord-nord-est, in direzione di Italia, Mar Adriatico e Grecia, ma dopo appena dieci minuti di navigazione ad un massimo di dodici nodi, è stato fermato da un mezzo della Afm (le forze armate maltesi) e la barca ha fatto ritorno a Portomaso attorno alle 6.00. Secondo quanto riferito da diverse fonti ai media maltesi, Fenech era a bordo.

Il premier maltese ha commentato la notizia dell'arresto dicendo: «Formalmente non posso dire il motivo per cui il signor Fenech è stato arrestato».

L'uomo d'affari maltese è tra l'altro proprietario anche della società che gestisce la centrale termolettrica dell'isola e ha anche forti interessi nel gioco on line. Questi ultimi sono risultati gestiti dalla 17 Black, che tra l'altro all'inizio dell'anno in Svezia è stata accusata di far parte di «un vasto network criminale» e per questo la sua controllata L&L Europe Ltd è stata privata della licenza di gioco per i paesi scandinavi.

All'origine di questo scandalo collaterale vi è un sospetto schema di autoriciclaggio tramite le banche norvegesi, le cui autorità nel 2017 hanno bloccato pagamenti per oltre 51 milioni di euro (oltre 56 milioni di franchi al cambio attuale).

L'arresto di Fenech chiesto dagli investigatori del caso Caruana Galizia - Secondo fonti vicine alle indagini citate dal Times of Malta, il mandato di arresto per l'imprenditore Yorgen Fenech è stato firmato da un magistrato su richiesta del team che indaga sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia «di gran fretta, in relazione al tentativo di fuga».