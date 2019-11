Valanga su una zona abitata in val Martello: verifiche in corso

BOLZANO - In val Martello, in Provincia di Bolzano, poco prima delle 9 una valanga si è abbattuta su una zona abitata. Per il momento non si sa se la slavina abbia interessato case oppure strade. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l'elicottero non può volare.

In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia di Bolzano. Sono attualmente 6500 le utenze senza energia elettrica.

Quella scesa in val Martello è la cosiddetta valanga 'Eberhöfer', che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell'elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti.

Per motivi di sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciali, come praticamente tutte le strade secondarie di montagna. La statale della val Venosta è bloccata tra Laces e Coldrano per caduta di sassi.