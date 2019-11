Il cambiamento climatico minaccia la salute, i giovanissimi quelli più a rischio

LONDRA - I cambiamenti climatici stanno già facendo vittime nel mondo, e sono le nuove generazioni quelle più in pericolo. È l'allarme lanciato da The Lancet, in un rapporto sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute, stilato da 120 ricercatori di 35 enti tra università e istituzioni in tutto il mondo. La salute futura di un'intera generazione è minacciata dai cambiamenti climatici, si legge nel documento, se non saranno raggiunti gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Il cambiamento climatico rende sempre più plausibile l'arrivo in paesi europei di malattie infettive come la febbre Dengue. Anche il colera fa più paura nel mondo, aumentando con le temperature la possibilità di epidemie anche in paesi normalmente non interessati dall'infezione.

E ancora, il clima arroventato può mietere vittime attraverso le ondate di calore, sempre più diffuse: solo per l'Italia si sono contati ben 9,3 milioni di casi in più di over-65 esposti a ondate di calore nel 2017 rispetto al 2000 e nel mondo Lancet indica un record di 220 milioni di over-65 in più esposti a ondate di calore nel 2018 rispetto al 2000 - con gli anziani che vivono in Europa tra quelli più a rischio.

Il clima causa anche malnutrizione minacciando i raccolti: ad esempio solo in Italia il potenziale di raccolto si è ridotto per tutte le coltivazioni di base; dagli anni 60 quello del mais è sceso del 10,2%, quello del grano invernale del 5%, quello del grano primaverile del 6%, della soia del 7%, del riso del 5%. La malnutrizione grava in particolare sui bambini con ritardi di crescita e deficit di sviluppo mentale.

«La crisi del clima rappresenta oggi una delle più grandi minacce per la salute dell'umanità», dichiara Richard Horton, caporedattore di The Lancet.