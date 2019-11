La siccità ha ucciso duecento elefanti

HARARE - Almeno duecento elefanti sono morti in Zimbabwe per mancanza di cibo e acqua a causa della grave siccità. Lo affermano le autorità del paese e lo riporta Bbc News Africa.

Per impedire la morte di altri pachidermi, un portavoce dell'autorità per la gestione dei parchi e della fauna selvatica dello Zimbabwe ha dichiarato che è previsto lo spostamento di seicento elefanti dal Savé Valley Conservancy, nel sud-est del paese, in altri tre parchi nazionali.

Il portavoce ha aggiunto che fino all'arrivo delle piogge gli animali morti potrebbero aumentare per la perdita di habitat causata dalla grave siccità. Anche giraffe, leoni, bufali e antilopi saranno spostati in quello che le autorità descrivono come il più grande trasferimento nella storia del paese.

Si pensa che in Zimbabwe ci siano 80'000 elefanti, circa un quinto del totale dell'Africa. I funzionari del parco affermano che l'ambiente non può sostenere tale cifra e hanno recentemente trasferito decine di questi pachidermi in Cina, con una mossa criticata dalle organizzazioni per la tutela degli animali.