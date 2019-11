Hong Kong: agente spara a bruciapelo sul manifestante

HONG KONG - Ha fatto il giro dei social generando un forte sdegno la scena di un poliziotto di Hong Kong che apre il fuoco a bruciapelo colpendo un manifestante disarmato.

Il ragazzo, colpito al tronco, si riversa al suolo privo di sensi. In altre clip, riprese da alcuni manifestanti e poi condivise via social, lo si vede - occhi aperti e sbarrati e totalmente inerme - mentre gli agenti lo sovrastano e immobilizzano: «Ma che bisogno c'è, si vede benissimo che è privo di sensi», ha commentato un'utente su Twitter.

Al grido indignato sul web «assassini» la polizia ha voluto replicare che il ragazzo si trova in ospedale e che non è in pericolo di vita. Discordi invece le fonti mediche che lo vedrebbero in condizioni critiche dopo un intervento all'addome. La stessa governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha parlato di «condizioni critiche», pur difendendo l'operato degli agenti.

L'agente che ha aperto il fuoco, sempre stando alle autorità avrebbe agito «per la sicurezza della sua vita e di quella di altri cittadini». «L'agente ha sfoderato il revolver come avvertimento. Il ragazzo non ha smesso di provare a prendere l'arma», ha dichiarato il sovrintendente capo John Tse. Sul caso è stata avviata un'indagine.

La polizia era intervenuta in forze di prima mattina in seguito all'attività di alcuni gruppi di manifestanti mascherati che avevano iniziato un'intensa attività di vandalismi in diverse parti della città erigendo anche delle barricate.

In un comunicato su Facebook la polizia ha voluto puntualizzare che agli agenti non era stato dato nessun ordine di aprire il fuoco in maniera deliberata: «Si tratta di una voce falsa e maliziosa, restano in vigore le norme standard d'ingaggio e di uso delle armi da fuoco», hanno ribadito le autorità.

