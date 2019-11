La Cina ha introdotto un coprifuoco per i videogiochi ai minorenni

Caricamento in corso ... La misura cinese secondo te è... Una buona idea Ha buoni presupposti ma l'esecuzione è troppo severa È decisamente esagerata Non so [{"keyQ":"q_m6sqwe"}] Vota Risultati La misura cinese secondo te è... Una buona idea 54% (90 voti) 54% Ha buoni presupposti ma l'esecuzione è troppo severa 25% (42 voti) 25% È decisamente esagerata 21% (35 voti) 21% Non so 0% (0 voti) 0% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1401645,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"903783","title":"","questions":{"q_m6sqwe":{"a":{"a_fhf4a9":"Una buona idea","a_qcvlai":"Ha buoni presupposti ma l'esecuzione è troppo severa","a_z5nhv":"È decisamente esagerata","a_bzwyo6":"Non so"},"q":"La misura cinese secondo te è...","t":"0"}}}

PECHINO - Una nuova legge entrata in vigore questo martedì cambiera in maniera radicale le abitudini dei giovani videogiocatori cinesi. Chi ha meno di 18 anni, infatti, non potrà più giocare dopo le 10 di sera e non più a lungo di 90 minuti.

Il motivo della scelta di Pechino, come riporta il New York Times, è volto ad arginare diversi problemi di ordine sanitario e sociale: tra questa la dipendenza, l'aumento dei casi di miopia e una generale diffusione di «cattivi risultati accademici a tutti i livelli».

Se il coprifuoco vale tutta la settimana, il "blocco" a un'ora e mezza resterà in vigore solo da lunedì a venerdì. Nel fine settimana si allargherà a 3 ore. Oltre alle limitazioni di tempo verranno imposti dei blocchi negli acquisti di beni digitali all'interno del gioco per un massimo di 27 -55 franchi al mese.

Come funzionerà il sistema di controllo? Visto che nella Repubblica Popolare si gioca perlopiù su pc e online il tutto passerà direttamente attraverso gli account: sarà necessario iscriversi con i propri nomi, cognomi e il numero della loro carta d'identità.