Indagine di impeachment, diffuse altre due testimonianze

WASHINGTON - La commissione intelligence della Camera USA ha diffuso altre due testimonianze acquisite nell'indagine di impeachment: quella dell'inviato in Ucraina Kurt Volker e dell'ambasciatore americano alla Ue Gordon Sondland. Entrambi inguaiano il presidente Donald Trump.

Gordon Sondland ha cambiato la sua testimonianza, precisando che disse a Kiev che gli aiuti militari Usa erano subordinati ad una dichiarazione pubblica sull'avvio di indagini contro i Biden. Una rettifica che compromette la posizione di Donald Trump, il quale ha sempre negato qualsiasi do ut des.

Dal canto suo, Kurt Volker ha detto che Rudy Giuliani, avvocato personale del presidente, fece pressioni perché il governo ucraino dicesse esplicitamente che avrebbe investigato sulle elezioni Usa del 2016 e su Burisma, la società nel cui consiglio di amministrazione sedeva il figlio dell'ex vicepresidente Joe Biden. Volker ha sostenuto anche che dirigenti ucraini chiesero di essere messi in contatto con Giuliani come canale diretto con Trump.

Impeachment farsa - «Entrambe le trascrizioni diffuse oggi mostrano che per questo illegittimo impeachment farsa ci sono ancora meno prove di quanto si pensasse prima»: così reagisce la Casa Bianca in una nota. «Nessuna quantità di titoli osceni da parte di media faziosi, volti chiaramente a influenzare la narrativa, cambia il fatto che il presidente non ha fatto nulla di male». «L'ambasciatore Sondland - si legge nella nota - dichiara onestamente che "non sapeva (e ancora non sa) quando, chi o da chi gli aiuti furono sospesi". Egli ha detto anche che "presumeva" che ci fosse un legame con gli aiuti, ma non è in grado di identificare alcuna solida fonte per questa assunzione. Al contrario, la testimonianza di Volker conferma che non poteva esserci un quid pro quo perché gli ucraini non sapevano che gli aiuti militari erano bloccati in quel momento».

Convocato il capo staff - Il capo ad interim dello staff presidenziale, Mike Mulvaney, è stato chiamato a testimoniare al Congresso nell'indagine di impeachment del presidente americano Donald Trump per venerdì prossimo. È il più alto responsabile della Casa Bianca a ricevere una tale convocazione. Non è chiaro se Mulvaney si presenterà a deporre. Diversi alti funzionari convocati per ieri e oggi non si sono presentati, rifacendosi all'ordine di Trump di non collaborare all'indagine in quanto «illegittima».