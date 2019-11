Il disegno di un aereo per dire addio al 747

TEL AVIV - Il volo LY1747 ha segnato la fine di un'era per la compagnia aerea israeliana El Al: per il Boeing 747 che stamani è decollato alla volta di Tel Aviv si trattava dell'ultimo viaggio. Ed era l'ultimo 747 della flotta. Un "pensionamento" che è stato celebrato nei cieli sopra il Mediterraneo: poco prima di arrivare a destinazione, il pilota ha disegnato in aria la sagoma di un aereo.

Il disegno si poteva ammirare utilizzando un'app per il tracciamento dei voli, come Flightradar24.