La polizia lancia lacrimogeni a Victoria Park

PECHINO - La Polizia di Hong Kong ha lanciato lacrimogeni all'interno del Victoria Park in risposta ai tentativi dei manifestanti, radunatisi già a centinaia, di costruire barricate vicino a un'uscita su Causeway Road.

La mossa della polizia, riferisce il network Rthk, ha spinto molti manifestanti ad abbandonare il parco.

Quello di Victoria Park è stato il primo confronto tra i manifestanti, di cui molti con il volto coperto dalle maschere malgrado il divieto, e la polizia nel 22esimo weekend di fila di proteste pro-democrazia.

Le forze dell'ordine hanno negato le autorizzazioni a eventi e raduni a Victoria Park, autorizzando ieri due iniziative, di cui una a Edinburgh Place e l'altra a Chater Garden, convocate dai promotori per, rispettivamente, sostenere l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act all'esame del Congresso Usa e per preparare le tradizionali gru di carta.

A Victoria Park, tuttavia, circa 128 candidati pro-democrazia in corsa alle elezioni locali distrettuali del 24 novembre avevano ventilato ieri l'ipotesi di avere appuntamenti separati a partire dalle 15:00 (8:00 in Svizzera). Una mossa per aggirare le sanzioni delle manifestazioni non autorizzate, non essendo i cosiddetti "meeting elettorali" soggetti alla regolamentazione della Public Order Ordinance, a patto che non superino i 50 partecipanti per volta.