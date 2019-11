Le Monde annuncia per errore la morte di Tapie

PARIGI - Il sito di Le Monde ha annunciato ieri per errore, lasciando la notizia online per 20 minuti, la morte di Bernard Tapie. Ma l'uomo d'affari ed ex ministro ha risposto oggi con umorismo: «L'annuncio della mia morte da parte di Le Monde è, come diceva Mark Twain, molto esagerato».

Il quotidiano ha presentato subito le sue scuse con un comunicato su Twitter: Tapie, 76 anni, da tempo lotta contro un cancro allo stomaco che si è diffuso anche all'esofago.

Alle 15:31, è stato messo online un articolo-necrologio, firmato dai giornalisti Gerard Davet e Fabrice Lhomme, autori in passato di diverse inchieste proprio su Tapie. L'articolo, al quale mancava la data della morte, si intitolava "L'uomo dalle mille vite".

Dopo 20 minuti, le scuse per «l'inconveniente tecnico» che ha fatto sì che «una ventina» di articoli venissero diffusi online per errore. Ex direttore di Le Point, Franz-Olivier Giesbert ha telefonato a Tapie e ha pubblicato sul suo account Twitter la reazione della vittima dell'errore, che ha citato lo scrittore americano.

Successivamente, raggiunto dalla tv LCI, lo stesso Tapie è stato più secco: «Ho reagito scherzando, non mi sono impressionato - ha detto -. Quando uno lotta come me perché non arrivi, e qualcuno la annuncia quando ancora non è arrivata, è meglio prenderla con umorismo... certo, quando succederà non pochi saranno contenti, perché hanno contribuito non poco. I medici mi dicono di credere nel detto popolare che non bisogna farsi venire il mal di fegato o farsi il sangue amaro. I due che hanno annunciato la mia morte hanno contribuito sia al mio mal di fegato, sia al mio sangue amaro».