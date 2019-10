Rogo della Grenfell Tower: «Avrebbe dovuto essere evacuata all'1.30»

LONDRA - Largamente anticipato martedì, è stato pubblicato oggi il rapporto sulla prima fase dell’inchiesta governativa sul rogo che, il 14 giugno del 2017, ha ucciso 72 persone nella Grenfell Tower di Londra. Più di 850 pagine divise in quattro volumi in cui si dettagliano gli eventi di quella terribile notte, le conclusioni sulle cause dell’incendio e, in particolare, la risposta dei pompieri.

Causato da un guasto elettrico a un grande frigo-freezer nell’appartamento 16 al 4° piano per il quale l’inquilino non ha colpa, in meno di 15 minuti il rogo ha intaccato il rivestimento esterno del grattacielo e, in poco più di tre ore, ha avvolto l’edificio. Il rapporto, tuttavia, non si sofferma sulla natura del guasto che ha scatenato quell’inferno («Un incendio in cucina di dimensioni relativamente modeste come quello era - comunque - prevedibile») né indulge sull’inadeguatezza dei materiali (infiammabili) del rivestimento del palazzo o sull’efficacia delle porte tagliafuoco, che saranno oggetto della seconda fase dell’indagine.

Il rapporto esamina invece nel dettaglio l’intervento dei pompieri di Londra e della sala di controllo del numero di emergenza 999 evidenziando una preparazione e una pianificazione «gravemente inadeguate» per quel tipo di edificio, per il quale non avevano disposizioni e informazioni aggiornate e specifiche. Sotto accusa è, in particolare, la scelta di attenersi alla disposizione standard impartita agli inquilini di «rimanere in casa» anche quando era ormai evidente che la compartimentazione antincendio dell’edificio aveva fallito. «La decisione (di evacuare, ndr) avrebbe potuto e dovuto essere presa tra l’1.30 e l’1.50 e sarebbe probabilmente risultata in un minor numero di vittime», si legge. Dopo la prima chiamata al 999 delle 00.54, però, l’ordine di “Rimanere in casa” è stato revocato solo tra le 2.35 e le 2.47.

Johnson: «Gli inquilini non furono ascoltati» - Le denunce sul rischio incendi degli inquilini della Grenfell Tower «non furono ascoltate» prima della strage. Lo ha ammesso oggi il primo ministro britannico Boris Johnson aprendo un dibattito sulla vicenda alla Camera dei Comuni nel giorno della pubblicazione del rapporto.

Johnson ha assicurato che tutte le raccomandazioni in esso contenute saranno seguite, mentre ha promesso vicinanza e aiuto alle vittime anche in futuro. Si è inoltre impegnato a far sì che tutte le negligenze siano indagate, anche ai livelli più alti, e che i singoli responsabili siano identificati.

Il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn ha da parte sua riconosciuto il tono «serio» del premier Tory in questa circostanza, ma ha insistito sulle responsabilità politiche e normative a monte di una tragedia definita «evitabile».