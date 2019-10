Al banchetto funebre serve per sbaglio la space cake della figlia

ROSTOCK - Aveva chiesto a sua figlia, abile pasticcera, di cucinare la torta per una veglia funebre che si sarebbe tenuta nel ristorante gestito dalla sua famiglia. Quello che la donna non sapeva era che, la 18enne, di dolci ne aveva preparati due: uno normale e uno con dentro la cannabis.

Per uno scherzo del destino finire sulla tavolata del locale nel distretto di Wiethagen a Rostock è stato però il dolce... psicotropo. E la congrega non l'ha presa benissimo: come riportato dai media tedeschi, 13 persone hanno manifestato sintomi di nausea e stordimento.

Interpellata, la polizia si è subito attivata arrivando rapidamente alla conclusione. Nei confronti della ragazza è stato aperto un fascicolo d'indagine.

Come riportato dalla Associated Press, l'incidente si è verificato lo scorso agosto ma la notizia è stata diffusa solo ora per rispetto del defunto e del lutto dei coinvolti.