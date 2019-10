Impeachment, incompleta la trascrizione della telefonata a Zelensky

WASHINGTON - Il colonnello Alexander Vindman, il massimo esperto di Ucraina nel National Security Council, ha testimoniato ieri alla Camera nell'indagine di impeachment che la trascrizione della telefonata in cui Donald Trump chiese al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di indagare i Biden ha omesso parole e frasi cruciali e il suo tentativo di includerle fallì. Lo scrive il New York Times, citando tre fonti a conoscenza della deposizione.

Le omissioni, ha riferito Vindman, comprendevano l'affermazione che c'era una registrazione dell'ex vicepresidente Joe Biden mentre discuteva della corruzione ucraina e una menzione esplicita da parte del presidente ucraino di Burisma, la società del gas nel cui board sedeva il figlio di Biden. L'ufficiale ha sostenuto che provò a cambiare la trascrizione del colloquio fatta dallo staff della Casa Bianca ma che mentre alcune sue correzioni ebbero successo le altre due non furono fatte.

Secondo il Nyt, la sua testimonianza probabilmente porterà gli investigatori della Camera a porre ulteriori domande su come i dirigenti della Casa Bianca gestirono la telefonata, comprese le modifiche alla trascrizione e la decisione di custodirla nel sistema informatico più classificato della Casa Bianca. E a chiedersi se quelle mosse non fossero mirate a cancellare gli aspetti più controversi della conversazione.

«La risoluzione conferma che è una farsa» - «La risoluzione avanzata dalla speaker Pelosi conferma che l'indagine di impeachment dei democratici alla Camera è stata una farsa illegittima dall'inizio perché priva dell'adeguata autorizzazione con un voto della Camera»: lo afferma la Casa Bianca in una nota, sostenendo che «questa risoluzione non fa nulla per cambiare il fatto fondamentale che i dem alla Camera rifiutano di fornire i diritti fondamentali del giusto processo all'amministrazione».

La risoluzione, secondo la portavoce della Casa Bianca, «continua questa farsa consentendo al presidente Schiff (alla guida della commissione d'intelligence, ndr), che mente ripetutamente al popolo americano, di tenere un nuovo round di udienze, ancora senza alcun giusto processo per il presidente».

«La Casa Bianca - prosegue - è esclusa completamente dalla partecipazione finché il presidente Schiff non avrà condotto due round di udienze a senso unico per generare un rapporto di parte per la commissione di giustizia. E anche allora i diritti della Casa Bianca restano indefiniti, non chiari e incerti perché quelle regole non sono ancora state scritte».