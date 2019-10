Accusata di avere avuto una storia con un assistente, deputata democratica si dimette

WASHINGTON - Una deputata democratica del Congresso americano si è dimessa dopo essere stata accusata di avere avuto una relazione con un suo assistente.

«È con il cuore spezzato che, oggi, annuncio le mie dimissioni», ha dichiarato la 32enne californiana Katie Hill in un comunicato. «È la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare, ma credo sia la cosa migliore per i miei elettori, la mia comunità e il nostro Paese», ha aggiunto.

Le dimissioni arrivano dopo che la Commissione etica della Camera dei rappresentanti ha avviato un’indagine su Hill, ricordando però che l’apertura di un’inchiesta non significa «che sia avvenuta una violazione». Hill smentisce di avere avuto una storia con il dipendente in questione. Il regolamento vieta ai deputati di avere relazioni con gli assistenti del Congresso.

Le accuse sono state mosse dal portale conservatore RedState, che ha altresì pubblicato foto senza veli di Hill. Il sito ha inoltre segnalato che la 32enne ha intrattenuto un triangolo amoroso consensuale con un membro dello staff della sua campagna elettorale - una donna - e il marito di quest’ultima. La deputata ha ammesso questa relazione definendola «inappropriata». Essa, tuttavia, è avvenuta prima della sua elezione e non sottostà al regolamento citato.

Per Hill, dietro le accuse ci sarebbe il proprio «marito violento» e «operativi politici pieni d’odio che sembrano offrire con piacere una piattaforma a un mostro che sta conducendo una campagna diffamante». La 32enne ha inoltre annunciato un’azione legale per la diffusione di sue foto intime: «Avere foto private di momenti personali usate come armi contro di me è stata una scioccante invasione della mia privacy», ha denunciato.