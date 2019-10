Ecco chi è il successore di al-Baghdadi

DAMASCO - Durante il suo proclama alla Casa Bianca Donald Trump ha dichiarato di essere a conoscenza dell'identità del nuovo leader dell'Isis. Il presidente Usa ha spiegato che i documenti recuperati nel compound dove si era rifugiato Abu Bakr al-Baghdadi rivelano chi è ha aggiunto che il suo nome è già nel database dell'intelligence statunitense.

Ora Newsweek rivela al mondo che si tratta di Abdullah Qardash. Noto anche come Hajji Abdullah al-Afari, sarebbe stato nominato dallo stesso al-Baghdadi nel mese di agosto alla guida del gruppo "Affari musulmani". Il suo nome è circolato su un documento pubblicato dall'agenzia stampa dell'Isis Amaq.

Di lui non si sa molto: è stato ufficiale dell'esercito iracheno ai tempi della dittatura di Saddam Hussein. Fonti dell'intelligence prevedevano già da qualche tempo che Qardash avrebbe preso il posto di al-Baghdadi, per quanto ormai quello del Califfo fosse un ruolo più che altro simbolico. «Al-Baghdadi era un prestanome. Non era coinvolto nelle operazioni o nella gestione quotidiana» dell'Isis, ha dichiarato la fonte di Newsweek. «Diceva solo di sì o di no - non faceva pianificazione».

Come cambia lo Stato islamico con questo cambio di leadership? Il successore di al-Baghdadi «sarà sicuramente qualcuno più efficace e pragmatico, o forse più razionale». Lo ha dichiarato al quotidiano italiano La Stampa Robert Baer, ex membro della Cia ed esperto di questioni mediorientali. Lo Stato islamico, o ciò che ne rimane, potrebbe mutarsi in un'organizzazione meno ideologica e più "politica": «Le atrocità compiute da Al Baghdadi hanno reso lo Stato islamico inaccettabile per la stragrande maggioranza de musulmani, anche per alcuni di quelli allineati su posizioni più radicali».