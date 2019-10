WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinunciato ad ospitare il prossimo vertice del G7, a giugno, nel suo Doral Golf Club di Miami, in Florida.

«.. Pertanto, sulla base della folle e irrazionale ostilità dei media e dei democratici, non considereremo più il Trump National Doral, di Miami, come il sito ospitante per il G-7 nel 2020. Inizieremo la ricerca di un altro sito, considerando anche la possibilità di Camp David, immediatamente. Grazie!», ha scritto in un tweet.