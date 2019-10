Erdogan: «Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati»

ANKARA - «La comunità internazionale deve sostenere gli sforzi del nostro Paese o cominciare ad accettare i rifugiati» dalla Siria. Lo scrive il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal per sostenere le sue ragioni sull'offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria.

«La Turchia sta intervenendo dove altri hanno mancato di agire», è il titolo scelto dal leader di Ankara per il suo intervento sul quotidiano americano. «I flussi di rifugiati siriani, la violenza e l'instabilità ci hanno spinto ai limiti della nostra tolleranza», scrive Erdogan, che ricorda l'impegno del suo Paese nell'ospitare 3,6 milioni di rifugiati siriani e rivendica di aver speso «40 miliardi di dollari per offrire loro educazione, assistenza sanitaria e alloggio».

Tuttavia, insiste, «senza supporto finanziario internazionale non possiamo impedire ai rifugiati di andare in Occidente». Erdogan spiega quindi di aver deciso l'offensiva in Siria dopo aver «concluso che la comunità internazionale non avrebbe compiuto i passi necessari» ad affrontare la situazione.

Un altro tema delicato è quello dei prigionieri di Daesh: «Ci assicureremo che nessun combattente dell'Isis lasci il nord-est della Siria» aggiunge il presidente turco.

Le operazioni continuano - Mentre il mondo legge le parole di Erdogan continuano le operazioni militari nel nord della Siria: secondo il ministero della Difesa turco è salito a 595 il numero dei "terroristi neutralizzati" (cioè uccisi, feriti o catturati) dall'inizio dell'operazione militare. Si tratta di un aggiornamento della cifra precedente di 560, diffusa ieri sera. Erdogan aveva precisato ieri che almeno 500 di questi combattenti sono stati uccisi.

Morti due reporter curdo-siriani - Nel conto dei morti rientrano anche due reporter curdo-siriani, vittime di un raid aereo che ha avuto luogo domenica nella zona frontaliera di Ras al Ayn/Serekaniye. Lo riferisce il Rojava Information Center, piattaforma di attivisti e giornalisti curdo-siriani. Inizialmente si erano diffuse notizie non confermate della morte di un giornalista straniero e uno curdo-siriano, che sono state precisate nelle ultime ore.

Arrestati quattro sindaci curdi - La repressione decisa da Ankara si manifesta però anche all'interno dei confini nazionali: i sindaci del filo-curdo Hdp di quattro città del sud-est della Turchia a maggioranza curda sono stati arrestati stamani con accuse di "terrorismo" per presunto sostegno o associazione al Pkk. A finire in manette sono stati gli amministratori di Hakkari, Yuksekova, Nusaybin ed Ercis, località prossime ai confini con Siria, Iraq e Iran.

Gli arresti giungono dopo che negli ultimi giorni erano state fermate decine di attivisti con l'accusa di "propaganda terroristica" per la loro opposizione all'offensiva militare di Ankara nel nord-est della Siria, espressa sui social media o in altre forme pubbliche.

Sanzioni contro tre ministri - La comunità internazionale sta rispondendo alle azioni di Ankara (per ora) con lo strumento delle sanzioni. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha riferito che ci tra gli individui colpiti ci sono anche tre ministri in carica del governo turco: il responsabile della Difesa Hulusi Akar, il ministro dell'Interno Suleyman Soylu e il ministro dell'Energia Fatih Donmez, oltre ai ministeri della Difesa e dell'Energia nel loro insieme.

L'Onu denuncia: «160mila sfollati» - In tutto questo c'è anche il dramma degli sfollati siriani: secondo l'Onu, che cita fonti delle sue varie agenzie sul terreno che lavorano con partner umanitari locali e internazionali, sono 160mila in pochi giorni. La maggior parte dei civili che hanno abbandonato le loro case e i campi profughi dove erano ospitati si trovavano nella regione frontaliera con la Turchia e hanno cercato rifugio nelle principali città del nord-est siriano: Qamishli, Hasake, Raqqa.