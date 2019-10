Si trova un masso da 3 tonnellate in mezzo all'autostrada: morto automobilista

TUNINGEN - Non ha avuto scampo un automobilista che, mentre circolava su un'autostrada in Germania, si è imbattuto in un masso da 3 tonnellate che era rotolato sulla carreggiata. L'uomo non è riuscito a evitarlo e la violenta collisione ha mandato in fiamme la sua vettura.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di sabato a Tuningen, nel Baden-Württemberg. L'automobilista viaggiava sull'A81 in direzione sud quando, nell'oscurità, si è improvvisamente trovato di fronte il blocco di roccia, rotolato poco prima sulla carreggiata da un declivio accanto all'autostrada. Come riporta SWR, non è riuscito a evitarlo e dopo il violento scontro la sua vettura è andata immediatamente in fiamme. Il conducente è deceduto sul posto.

L'autostrada rimarrà chiusa fino a questo pomeriggio.