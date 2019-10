La California dice addio alla pelliccia

LOS ANGELES - Svolta in California. A partire dal 2023 sarà vietata la vendita e la produzione di nuovi prodotti di pelliccia animale. Il divieto non riguarda le pellicce e i prodotti simili usati per motivi religiosi, ed esclude i prodotti in pelle.

«Ho appena firmato la #AB44, una delle leggi più stringenti a difesa dei diritti degli animali, rendendo la California il primo stato a vietare le vendite di nuove pellicce. Ho anche firmato un pacchetto di norme importanti per mettere fine al crudele destino di molti animali» afferma il governatore Gavin Newsom. Fra queste ultime norme c'è il divieto della maggior parte degli animali nei circhi.