Tempi duri per gli "spioni" su Instagram

NEW YORK - Tempi duri per gli spioni dei social network. Dopo l’addio al numero di like mostrati sulla home, test per ora limitato solo a qualche paese, Instagram ha deciso di eliminare anche la sezione “seguiti”. Non sarà dunque più possibile vedere chi mette mi piace a quale foto, e quale nuovo profilo segue. Un colpo basso per chi ama farsi gli affari degli altri, o semplicemente tenere d’occhio, a distanza, il proprio partner.

I motivi che hanno portato il social network a compiere questo passo sono principalmente due: lo scarso utilizzo della sezione da parte della maggior parte degli utenti, e l’aumento della privacy. Una misura che, come in parte quella riguardante i like, mira a combattere episodi di bullismo. Alcuni utenti infatti non si sentivano liberi di mettere un cuoricino ad alcune foto per paura di essere visti.

La modifica è già stata apportata alla maggior parte dei profili. Stalker, siete avvisati.