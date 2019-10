Preti sposati e donne diacone: il Sinodo continua

CITTÀ DEL VATICANO - La questione dell'ordinazione sacerdotale di uomini sposati, i cosiddetti viri probati, è entrata nel dibattito del Sinodo sull'Amazzonia anche questa mattina e sono emerse le differenti visioni sulla questione.

«Ribadendo che il celibato è un gran dono dello Spirito per la Chiesa, alcuni Padri Sinodali - si legge nella sintesi dei lavori curata da Vatican News - hanno chiesto di pensare alla consacrazione sacerdotale di alcuni uomini sposati, i così detti 'viri probati', valutando poi nel tempo la validità o meno di tale esperienza. Per qualcuno, invece, tale proposta potrebbe portare il sacerdote ad essere un semplice funzionario della Messa e non, invece, un pastore delle comunità, un maestro di vita cristiana, una presenza concreta della vicinanza di Cristo».

Proposto anche il diaconato per le donne - Tra le proposte avanzate nel corso dei lavori del Sinodo c'è stata anche quella di «pensare alla possibilità di un'ordinazione diaconale per le donne, così da valorizzarne la vocazione ecclesiale». È quanto si legge in una sintesi dei lavori di questa mattina curata da Vatican News.