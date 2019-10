Bollywood scrive al premier, ma per il governo è sedizione

NEW DELHI - Avviso di garanzia per cinquanta personaggi del mondo dello spettacolo e di Bollywood, tutti molto noti in India, incriminati per avere scritto, lo scorso giugno, una lettera aperta al Premier Modi, in cui esprimevano preoccupazione per l'aumento dei linciaggi nel paese.

L'agenzia di stampa Pti scrive che l'avvocato Sudhir Kumar Ojha ha presentato una querela nei loro confronti per avere infangato l'immagine del paese e minato gli «incredibile risultati del governo».

Nella lettera li artisti segnalavano anche che l'invocazione religiosa Jai Shri Ram è stata trasformata in un «grido di guerra provocatorio». Un magistrato ha accolto la querela e li ha incriminati per sedizione.