Uomo riceve 750mila dollari di risarcimento dall’amante dell’ex moglie che li ha fatti divorziare

GREENVILLE, NC - Un uomo del North Carolina si è visto accordare un risarcimento di 750mila dollari dall’amante dell’ex moglie perché il rivale in amore è stato riconosciuto colpevole in tribunale della fine del loro matrimonio. Laggiù e in altri cinque Stati americani vige infatti ancora una vecchia legge che contempla il reato di “alienazione di affetto”, ovvero la distruzione volontaria di un matrimonio funzionante rubando il cuore di uno dei due coniugi.

«Ho intentato la causa perché è importante che le persone capiscano che la santità del matrimonio è importante», ha dichiarato a WITN Kevin Howard. «Lo Stato mi ha sostenuto in questo», ha aggiunto.

Howard dice di aver vissuto la fine del suo legame di 12 anni con la moglie come «se qualcuno ti chiamasse dicendoti che un membro della famiglia è morto tragicamente». Le intenzioni del suo rivale, del resto, non le aveva minimamente capite: «Veniva a casa mia e cenava con noi, condividevamo esperienze e parlavamo di cose personali», lamenta.

Per consolarsi, però, Howard dovrà accontentarsi di aver lottato e vinto per quella che ritiene una giusta causa. Come ammesso dalla sua legale, infatti, è improbabile che riceva effettivamente i 750mila dollari che gli spettano perché l’amante dell’ex moglie non può pagarli.

Oltre che in North Carolina, il reato di alienazione di affetto (“alienation of affection”) esiste anche in Mississippi, New Mexico, South Dakota, Utah e alle Hawaii. Cindy Mills, l’avvocata di Howard, fa sapere di occuparsi in media di un caso di alienazione di affetto all’anno. Nella sua carriera trentennale, ha visto risarcimenti che andavano dai 60mila ai 5,9 milioni di dollari.