François Hollande: «In molti non crederanno a ciò che ho detto a Carla Bruni»

PARIGI - L’immagine di una sorpresa Carla Bruni ha fatto il giro del mondo. Il video dal quale è stata tratta è stato “rubato” in attesa della cerimonia in ricordo dell’ex presidente Jacques Chirac, nella giornata di lunedì nella Cattedrale di Saint-Sulpice des Invalides a Parigi. In molti si sono chiesti cosa abbia sussurrato all’orecchio dell’ex première dame François Hollande per suscitare in lei tale scalpore.

Per i più curiosi la risposta è stata svelata dallo stesso Hollande, durante una trasmissione tv sul canale France 5: «Mi ha sorpreso quanto la gente sia stata fantasiosa, ma in realtà il tutto è molto più triste». La moglie di Nicolas Sarkozy aveva domandato come mai fosse assente Bernadette Chirac e si era sentita rispondere che «non c’era per motivi di salute, e che è stato molto difficile per lei non esserci. Questo è probabilmente ciò che ha ha suscitato questa reazione umana e credo sincera».

«Sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che queste immagini siano state diffuse - ha continuato l’ex leader francese - mi fa anche male, non eravamo lì per ricevere domande sulle nostre conversazioni, ma per una cerimonia di omaggio a un ex presidente».

«Sono sicuro - ha concluso François Hollande - che in molti non crederanno alla mia spiegazione e continueranno a pensare che abbiamo detto altro… Questo mi fa molta tristezza». Tra battute e sfottò, infatti, c'era anche chi si era chiesto se l'ex presidente non le avesse proposto di andare a fare un giro in motorino. Un ironico riferimento alle sue scappatelle segrete, ai tempi in cui era presidente, con l'attrice Julie Gayet.