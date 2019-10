«Ecco quanti minuti di vita stai perdendo fumando questa sigaretta»

BRISBANE - «Per ogni sigaretta che fumi ecco quanti minuti di vita stai perdendo», si va da un minimo di 5' poi 10' (a metà) e 15' se la si finisce proprio tutta.

Stando a uno studio di un'università del Queensland stampare su ogni singola "bionda" diverse tipologie di messaggi anti-fumo sarebbe il metodo più efficace per convincere i fumatori a smettere.

La ricerca, che ha coinvolto più di 2'000 fra fumatori e non fumatori, ha evidenziato le criticità delle diverse campagne dissuasive prime fra tutti quella delle stampe (sempre più importanti) sui pacchetti. Questo metodo, svela lo studio, non ha una grande influenza su chi pensa di iniziare e non ha praticamente nessun efficacia per chi lo fa già.

«La ripetizione annulla in fretta l'effetto-shock delle immagini delle patologie mostrate in maniera esplicita, tipo tumore o cancrena», conferma il ricercatore Aaron Drovandi a Guardian Australia, «certo, una prima volta possono turbare ma poi, a furia di vederle, perdono gradualmente di efficacia».

Maggiore impatto, invece, avrebbero le stampe sulle singole sigarette: si va dal costo di ogni singola sigaretta , quanto male fanno (anche) a chi vi sta intorno (compresi i famigliari) e quanti minuti di vita si bruciano con ogni tiro: «L'efficacia è almeno il doppio rispetto alle foto sui pacchetti», continua Drovandi, «e convince sempre, indipendentemente dall'età, dal ceto e dall'appartenenza etnica».