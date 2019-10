Il Giappone dice addio ai cercapersone

TOKYO - Da gadget indispensabile a vestigia del passato. Martedì l'ultima compagnia giapponese che forniva servizi per cercapersone ha cessato di esistere. Gli abbonati, riferisce la Bbc, erano meno di 1500 e molti di essi erano operatori della sanità.

Domenica una compagnia di pompe funebri di Tokyo ha inscenato un singolare “funerale”, allestendo una tenda vicino a una stazione ferroviaria, dove i passanti potevano rendere omaggio all'apparecchio elettronico.

Il sito Nikkan-Spa ha intervistato l'ultimo cliente privato dei cercapersone, il signor Ken Fujikura. Lo ha sempre mantenuto perché era il sistema che sua madre preferiva per mettersi in contatto con lui: «Siccome solo lei conosceva il numero del cercapersone, sapevo che si trattava di lei. Con un telefono non sarei stato sicuro che fosse urgente».

Per chi non si ricordasse dei cercapersone o non ne avesse mai visto uno: erano dei piccoli apparecchi dotati di un numero unico, come un telefono, e per lasciare un messaggio il mittente doveva chiamare un centralino. Il testo veniva poi convertito, inviato e ricevuto. Nel 1996 gli abbonati in tutto il Giappone erano 10 milioni.