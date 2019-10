Tentano di rubare un piccolo aereo per andare in America: arrestati

HOHENEMS - Un uomo di 28 anni e un ragazzo di 15 sono stati arrestati in Austria per aver fatto irruzione in un aerodromo e aver tentato di rubare un velivolo privato con l'intenzione di volare fino in America.

Come riporta la Kronen Zeitung, nella notte tra domenica e lunedì i due si sono introdotti nel campo d'aviazione di Hohenems, un comune al confine con la Svizzera, e, usando un quad rubato sul posto come ariete, hanno tentato di sfondare il portale di due hangar. Dopo ripetuti tentativi sono riusciti a entrare nel secondo, hanno svuotato un frigorifero che si trovava al suo interno e si sono sistemati su un aereo privato con l'intenzione, secondo quanto da loro stessi dichiarato, di andare in America.

Sono finiti però in due strutture penitenziarie della regione. L'intervento della polizia, intorno alle 5.30, ha infatti guastato i loro progetti di viaggio. Nessuno dei due, del resto, possedeva un brevetto di volo e l'aereo non era esattamente tra i più adatti per la traversata oceanica.