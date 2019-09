I paesi più ricchi hanno donato meno nel 2018

LONDRA - Nel 2018 i paesi più ricchi del mondo hanno stanziato meno aiuti umanitari rispetto all'anno precedente, nonostante una richiesta di stanziamenti senza precedenti.

Lo si evince dal rapporto annuale Global Humanitarian Assistance: gli Stati Uniti, primi al mondo per sovvenzioni, le hanno ridotte del 6% a 423 milioni di dollari, mentre i tagli compiuti da Germania e Regno Unito sono ancora più elevati, pari all'11% rispetto al 2017. Tutto ciò di fronte a richieste per 28,3 miliardi di dollari: a tanto ammontavano gli appelli coordinati dalle Nazioni Unite per sostenere oltre 200 milioni di persone che necessitavano aiuti umanitari, spesso in teatri di guerra come lo Yemen e la Siria.

«Dobbiamo seguire da vicino la posizione di questi tre grandi donatori e assicurarci che non sia l'inizio di una tendenza in corso», ha detto alla Thomson Reuters Foundation Dan Coppard, direttore della ricerca e dell'analisi di Development Initiatives, organizzazione che ha compilato il rapporto. Dai dati si evince che ci sono delle nazioni in controtendenza come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, specialmente grazie al finanziamento delle operazioni di aiuto in Yemen.