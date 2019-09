Simbolo del #metoo francese condannata per diffamazione

PARIGI - Aveva inventato il #balancetonporc (denuncia il tuo porco), versione francese del più noto #metoo. A distanza di due anni, Sandra Muller, una delle prime a "rompere il silenzio", segnalata dal periodico Time come una delle "personalità dell'anno", è stata condannata per aver diffamato via social il suo presunto molestatore. Muller, giornalista, ha già annunciato di voler ricorrere in appello contro la sentenza.

Muller dovrà pagare 15'000 euro di danni e interessi più 5'000 euro di spese processuali a Eric Brion, l'uomo che lei aveva denunciato e dal quale è stata controdenunciata.

La questione delle «violenze sotto qualsiasi forma che vengono inflitte alle donne dagli uomini rappresenta logicamente un tema di interesse generale», hanno sostenuto i giudici che, tuttavia, hanno ritenuto che accusando pubblicamente Brion - anche lui giornalista, all'epoca direttore di una tv specializzata nell'ippica - Muller l'ha diffamato. Il problema è che la donna non ha portato in tribunale «né una base fattuale sufficiente», né la prova della veridicità delle sue accuse. E questo per un reato che prevede «una ripetizione o una pressione grave» da parte del presunto colpevole.

Brion ha accolto la sentenza «con una certa forma di sollievo» sottolineando di aver sempre affermato «di non aver mai molestato Sandra Muller». «La giustizia ha deciso di punirmi - ha commentato invece la donna - ma ci batteremo, affinché il tribunale apra gli occhi. Sul piano del movimento di liberazione - ha aggiunto - abbiamo vinto. L'hashtag #balancetonporc ha svelato problematiche nella società. Questa decisione non toglie nulla al fatto che la parola delle donne si è liberata».

Il suo legale, il celebre avvocato Francis Szpiner, ha annunciato l'intenzione della cliente di fare appello, aggiungendo che Muller «ritirerà il suo controverso tweet» come segno di buona fede e come richiesto dal tribunale. Il 13 ottobre 2017, Sandra Muller aveva twittato un'esortazione alle donne a «raccontare dando il nome e i particolari di una molestia», con l'hashtag da lei inventato. Qualche ora dopo, aveva postato un secondo tweet: «Hai delle belle tette. Sei il mio tipo di donna. Ti farò godere tutta la notte. Eric Brion, ex patron di Equidia TV, #balancetonporc #Tribunal de Twitter».

Queste parole, che sarebbero state pronunciate nel 2012 durante una serata al Mercato internazionale dei programmi tv di Cannes, dove erano presenti sia Brion sia Muller, furono ritwittate oltre 2'500 volte.