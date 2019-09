A Greta Thunberg il "Nobel alternativo"

STOCCOLMA - Greta Thunberg è tra i quattro vincitori del "Nobel alternativo", ovvero il Right Livelihood Award.

La fondazione che dal 1980 consegna questo riconoscimento, fondata dal filantropo Jakob con Uexkull, ritiene che l'attivista ambientale abbia «ispirato e amplificato le richieste politiche di urgenti azioni climatiche basate su fatti scientifici».

Greta, candidata anche al Nobel per la pace, «incarna la nozione che tutti hanno il potere di creare il cambiamento. Il suo esempio ha ispirato e potenziato le persone di ogni estrazione sociale nel chiedere un'azione politica».

I quattro vincitori del Right Livelihood Award riceveranno ciascuno 103mila dollari. Il premio è stato assegnato a Davi Kopenawa e l'associazione Hutukara Yanomami, che rappresenta l'omonima tribù, che proteggono la foresta amazzonica e i suoi abitanti; l'attivista marocchina Aminatou Haidar per il suo impegno non-violento nel Sahara Occidentale; l'avvocata cinese Guo Jianmei per il suo impegno nei diritti delle donne in patria.

La cerimonia di consegna è in programma a Stoccolma il 4 dicembre, sei giorni prima della premiazione dei Nobel.