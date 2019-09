Londra mira a un accordo di libera circolazione con l'Australia

CANBERRA / LONDRA - La libertà di movimento fra Australia e Regno Unito sarà seriamente considerata dal governo di Londra in colloqui economici post-Brexit.

Lo ha annunciato la segretaria britannica per il commercio internazionale Liz Truss, in Australia per colloqui con la controparte australiana Simon Birmingham, assicurando che un accordo commerciale fra i due paesi sarà «un'assoluta priorità (...) realizzabile in mesi piuttosto che in anni», dopo che la Gran Bretagna sarà uscita dall'Unione Europea.

La proposta, che permetterebbe ai cittadini britannici di vivere e lavorare in Australia senza visto, e viceversa, è parte di colloqui commerciali già in corso, ha detto Truss. «Siamo chiari sul fatto che vogliamo adottare il sistema a punti come l'Australia, nei termini del nostro futuro sistema di immigrazione dopo l'uscita dall'Unione Europea», ha aggiunto nel corso di una conferenza stampa con il ministro Birmingham. Quest'ultimo dal canto suo ha sottolineato che un accordo commerciale fra i due paesi sarebbe di particolare beneficio per il settore agricolo britannico.

«I nostri due paesi hanno un legame speciale e una relazione storica ed è certamente qualcosa di cui terremo conto nei nostri futuri negoziati di libero commercio», ha aggiunto Truss, la cui missione è proseguita in Giappone per altri colloqui commerciali. La Gran Bretagna è il settimo partner commerciale dell'Australia con un commercio bilaterale pari a 14,6 miliardi di sterline (16,5 miliardi di euro).