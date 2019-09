Ubriaca, va a prendere il fidanzato fermato per guida in stato di ebrezza: arrestata

CHAMBERSBURG - Non ha avuto un'idea geniale una donna della Pennsylvania che, giovedì, è passata in auto in polizia a prendere il fidanzato arrestato per guida in stato di ebrezza ed è stata arrestata a sua volta perché aveva bevuto.

Come riferito oggi dal Dipartimento di polizia di Chambersburg, quando Kristen Robbins si è presentata alla locale stazione di polizia chiedendo del compagno, gli agenti non ci hanno messo molto a capire che anche lei era intossicata dall'alcol.

I poliziotti hanno quindi fatto qualche domanda e «scoperto che Robbins era arrivata in zona in macchina e aveva parcheggiato su Central Avenue (una parallela della via in cui si trova la stazione di polizia, ndr) per poi camminare fino al commissariato», si legge nel comunicato.

La donna è stata quindi fermata a sua volta per guida in stato di ebrezza.