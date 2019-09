Manifestazioni per il clima: a New York 1 milione di scolari potranno saltare la scuola

NEW YORK - New York si conferma paladina nella lotta ai cambiamenti climatici e firma la giustificazione di assenza per oltre un milione di studenti, che potranno saltare la scuola per partecipare alla protesta mondiale in programma venerdì.

La città ha annunciato che 1,1 milioni di alunni delle scuole pubbliche potranno saltare le lezioni senza penalizzazioni per partecipare alla manifestazione.

La decisione del più grande distretto scolastico degli Stati uniti ha favorito gli organizzatori degli eventi - già 800 sono in programma in tutti i 50 Stati - i quali sperano che altri distretti ora seguano l'esempio.

L'appello di Greta ai giovani: «Ci vediamo in strada» - «Chiedo a tutti voi di partecipare alle proteste globali sul clima del 20 e 27 settembre. E un'ultima cosa.... ci vediamo in strada!». È un'ovazione ad accogliere l'ultimo appello della giovane attivista svedese Greta Thunberg durante il suo intervento alla George Washington University, a Washington.

«Stiamo assistendo ad un risveglio, anche se lento - ha aggiunto la 16enne - questo dipende da tante ragioni diverse, ma soprattutto dipende da tantissimi attivisti».

«L'attivismo funziona, quello che vi chiedo è di agire, perché nessuno è troppo piccolo per fare la differenza», ha sottolineato Greta, a pochi giorni dal Youth Climate Summit e dal Climate Summit in programma all'Onu sabato e lunedì.