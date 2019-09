L'attacco ai pozzi sauditi? Arrivava dall'Iran o dall'Iraq, lo dimostrerebbero delle foto

WASHINGTON - L'amministrazione statunitense ha diffuso foto satellitari che mostrano gli almeno 17 punti di impatto negli impianti petroliferi sauditi di attacchi provenienti da nord o nord ovest. Elementi che sarebbero coerenti con un raid proveniente dalla direzione del Golfo persico settentrionale, quindi da Iran o Iraq, piuttosto che dallo Yemen, dove gli Houthi, i ribelli locali sostenuti da Teheran, hanno rivendicato gli attacchi. Lo scrive il New York Times.

Stando alla testata, che cita dirigenti americani in un briefing con i giornalisti, gli impianti petroliferi sauditi potrebbero essere stati colpiti da una combinazione di numerosi droni e missili da crociera.

In tal caso il livello dell'obiettivo, la precisione e la sofisticatezza dell'attacco supererebbero le capacità dei ribelli yemeniti Houthi che lo hanno rivendicato.

Mosca condanna gli attacchi, ma dice no conclusioni affrettate - Mosca condanna «fermamente» gli attacchi contro due impianti Aramco in Arabia Saudita, ma invita ad evitare «conclusioni affrettate» su chi abbia perpetrato l'attacco: lo fa sapere il ministero degli Esteri russo. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incolpato per il raid l'Iran, che però respinge le accuse.

«Riteniamo controproducente - afferma il ministero degli Esteri russo - usare questi eventi per aumentare le tensioni attorno all'Iran in linea con la ben nota politica americana. Le opzioni che prevedono l'uso della forza per ritorsione, e che a quanto si dice sono discusse a Washington, sono ancora più inammissibili».

«Noi - ha dichiarato il ministero degli Esteri russo - condanniamo fermamente i raid contro obiettivi non militari, la distruzione di infrastrutture socio-economiche e ogni azione capace di colpire le forniture e la domanda di carburante provocando una nuova ondata di instabilità nel mercato mondiale degli idrocarburi con le conseguenti ripercussioni negative sull'economia mondiale».

Mosca ha però anche precisato di «consigliare con veemenza» di non giungere a «conclusioni affrettate» su chi abbia compiuto questo attacco contro le raffinerie saudite.







