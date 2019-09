Si fa da sé una maglia dell'Uni e a scuola lo bullizzano, l'ateneo gli offre una borsa di studio

ORLANDO - Ogni tanto, bisogna dirlo, il mondo ha di che sorprenderci.

Lo dimostra la strana (e bella) storia di un allievo elementare di una scuola elementare di Altamonte Springs (Florida) che - appassionato dell'Università del Tennessee - si è fatto da sé una t-shirt speciale per celebrarla durante una giornata a tema della sua scuola.

I suoi compagni , però, non ne sono stati parecchio entusiasti e si sono messi a prenderlo in giro finendo per strappargliela. Lui, in lacrime, ha raccontato l'accaduto prima alla maestra e poi alla mamma. La storia è poi diventata virale in seguito ai post social di entrambe.

La sorpresa è arrivata quando l'insegnante, che ha contattato l'ateneo in questione per avere una t-shirt omaggio per tirare su di morale il bimbo ha scoperto che loro - quella faccenda lì - la conoscevano già. Per il piccolo è allora arrivato uno scatolone pieno di gadget, ma non solo. L'Università del Tennessee, infatti, gli ha offerto una borsa di studio per... il 2032.

Lo stile naif della maglietta realizzata dal bimbo è poi diventato un design ufficiale per una t-shirt benefica a favore delle associazioni che lottano con il bullismo. Incredibilmente è diventata così popolare da mandare in tilt lo shop online con più di 50'000 pezzi venduti in poche ore.

«Una reazione davvero toccante», hanno commentato scuola e genitori del piccolo.

