Si gettano col paracadute: rischiano di scontrarsi con due F15

CHATTERIS - Tragedia sfiorata per due paracadutisti in Inghilterra. Mentre scendevano in caduta libera sopra la località di Chatteris, nel Cambridgeshire, hanno visto passare sotto di loro due caccia F15 della forze aeree americane che li hanno mancati per un pelo.

I due velivoli erano partiti dalla base aerea di Lakenheath e procedevano a 560 km/h sopra a Chatteris quando sono passati sotto i due sportivi, che precipitavano in caduta libera verso il suolo a 190 km/h.

La telecamera di uno dei due ha immortalato l’inquietante incontro: «Alla commissione sono state mostrate le riprese della Go-Pro posta sul casco di uno dei paracadutisti e ha potuto vedere chiaramente gli F15 passare sotto di loro», si legge nel rapporto dello UK Airprox Board, l’organismo incaricato di investigare gli incidenti aerei nel Regno Unito.

Come riporta la BBC, la commissione non è stata in grado di stabilire con esattezza quale distanza verticale intercorresse tra i caccia e i paracadutisti al momento del mancato impatto. I primi, però, volavano ad approssimativamente 3'350 metri di altitudine mentre l’aereo dal quale si erano lanciati gli skydiver era all’incirca a 4’600 metri.

L'aerodromo di Chatteris - dal quale erano partiti i paracadutisti e sopra il quale, il 17 aprile scorso, è avvenuto l’episodio - aveva avvisato come previsto le torri di controllo vicine dei lanci. A non avvertire tempestivamente i piloti americani della presenza degli skydiver sarebbero stati i controllori della base aera di Coningsby, a causa di un intasamento delle frequenze.

La base della Royal Air Force britannica di Lakenheath ospita la brigata delle Forze aeree statunitensi 48th Fighter Wing, di cui facevano parte anche gli F15 coinvolti nell'incidente.