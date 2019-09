«L'Ocean Viking? Ma certo che deve sbarcare»

BRUXELLES - La Ocean Viking «deve sbarcare». Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli rispondendo ad una domanda dei giornalisti oggi a Bruxelles sulla nave Ong con a bordo i migranti e che chiede all'Italia un porto sicuro dove sbarcare.

«Ma certo che deve sbarcare», ha precisato Sassoli. «Cosa pensano di risolvere il problema dell'immigrazione tenendo in mare, 100, 200, 300 persone?», si è chiesto il presidente del Pe. «Noi abbiamo bisogno di una politica per l'immigrazione", ha aggiunto.

«Ecco perché è molto importante quello che ha detto il premier Conte: subito la riforma del regolamento di Dublino», in quanto «chi arriva in Italia arriva in Europa ed è l'Europa che si organizza, non solo per le centinaia di persone, ma ad affrontare la questione dell'immigrazione che sarà una questione che ci porteremo per molto tempo».