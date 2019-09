11/9: un minuto di silenzio alla Casa Bianca. Trump: «Colpiremo duro chi ci attacca»

WASHINGTON - Donald Trump e la first lady Melania hanno osservato un minuto di silenzio nel giardino della Casa Bianca per ricordare le vittime degli attentati dell'11 settembre, nello stesso orario in cui furono colpite le Torri Gemelle (8.40 locali, le 14.40 in Svizzera).

La coppia presidenziale parteciperà più tardi ad una cerimonia al memoriale del Pentagono che ricorda le persone rimaste uccise nell'attacco alla sede della difesa Usa.

Il presidente e Melania (vestita di nero) sono usciti dalla Casa Bianca e hanno raggiunto il punto della cerimonia tenendosi per mano, dopo l'inno americano. Quindi è stato il turno della banda presidenziale. Enorme la folla che si è radunata nel South Lawn.

Intervenendo al Pentagono, Donald Trump ha giustificato la cancellazione dei negoziati di pace con i talebani dopo gli attentati con cui «volevano mostrare la loro forza».

«Invece hanno mostrato la loro debolezza e negli ultimi 4 giorni abbiamo colpito il nemico come mai prima», ha detto, promettendo una risposta senza precedenti a chiunque attaccherà gli Usa.

Obama: «Riflettere su spirito di unità e solidarietà - «Mentre ricordiamo le vittime dell'11/9, ricordiamo anche lo spirito di unità e solidarietà che definì le settimane e i mesi successivi. In questo giorno di cerimonie, rifletterò su tutti coloro che ancora lavorano per abbracciare quello spirito, oggi e ogni giorno»: lo ha twittato Barack Obama.





keystone-sda.ch/STF (Evan Vucci)